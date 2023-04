Solbriller, mørkt tøj, to meter høj og en maske for underansigtet.

Sådan lyder beskrivelsen af en mulig gerningsmand, der 11. april overfaldt en 15-årig dreng nær Rødvig Station på Stevns.

Det skriver TV 2 Øst.

Politiet har endnu ikke fundet frem til den mistænkte – derfor søger de nu vidner, der kan have set den 15-årige blive både skubbet og slået bag togstationen.

Særligt fem vidner, der befandt sig i området, da overfaldet skete, vil politiet gerne i kontakt med. For de håber, at de kan have vigtige brikker i sagen:

Det er et ældre par, en 30-40-årig mand og to piger i teenageralderen.

Er du vidne i sagen eller har andre oplysninger, opfordrer politiet til at du kontakter dem på 114.

