Lidt mere end to indbrud om dagen. I én by.

Det er de skræmmende tal fra den jyske by Hjørring over de sidste to uger.

29 villa-indbrud på 14 dage har Nordjyllands Politi måtte køre ud til, og nu søger politikredsen din hjælp.

»Ved indbrud søndag aften blev gerningsmanden fanget af husets videoovervågning. På videoen kan vi høre, at personen taler med en anden,« siger lederen af politiets efterforskning, politikommissær Mikkel Brügmann, i en pressemeddelelse.

Her et billede af den tyv, som politiet primært mistænker for de mange indbrud Foto: Nordjyllands Politi

Politiet oplyser desuden, at de skønner, at det talte sprog på videoovervågningen er østeuropæisk.

Den typiske fremgangsmåde under indbruddene har været, at man i løbet af eftermiddagen eller aftenen har opbrudt et vindue og på den måde fået adgang til villaen.

Herefter har tyven eller tyvene primært nappet smykker, kontanter, computere og spillekonsoller.

Politiet efterlyser borgere, der har set den mulige tyv i nærområdet eller kender til hans identitet.

Du behøver dog ikke nødvendigvis have set ham i Hjørring, da tyve ifølge Nordjyllands Politi ofte overnatter et stykke væk fra det sted, hvor de begår indbrud, og at tyven derfor kan holde til i hele Nordjylland.

Nordjyllands Politi oplyser, at de vil være ekstra til stede i Hjørring i løbet af vinterferien.

Har du vigtige oplysninger i sagen, kan du kontakte Nordjyllands Politi på telefonnummer 114.