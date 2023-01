Lyt til artiklen

Natten mellem fredag og lørdag blev en kvinde forsøgt voldtaget af to mænd i Hviding, der ligger i Esbjerg Kommune.

Nu søger politiet vidner, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Selve voldtægtsforsøget skete klokken 2 lørdag nat på Enderupvej ved Fælledvej i Hviding, hvor to mænd kom kørende i en hvid, gammel og rusten personbil – formentlig en sedanmodel.

Her begyndte de to mænd at antaste en kvinde, hvorefter de forsøgte at voldtage hende på en nærliggende mark.

Kvinden kæmpede imod og råbte efter hjælp, hvilket fik de to gerningsmænd til at forsvinde og køre væk.

De to mænd beskrives som værende:

Mand A:

Østeupæisk af udseende

Mellem 45-50 år

Omkring 180 cm høj

Kraftig af bygning

Lys i huden og med kort, lyst hår med en skaldet plet på toppen

Talte et østeuropæisk sprog

Var iført mørkt tøj, mørke støvler og havde grå handsker på

Mand B:

Østeuropæisk af udseende

Mellem 30-35 år

Mellem 185-190 cm høj

Spinkel af bygning

Lys hud og kort, brunt hår

Havde dårlige tænder og pletvise skægstubbe

Talte et østeuropæisk sprog

Var iført mørkt tøj og mørk hue. Håret hang ud under huen.

Politiet søger vidner, der har set eller hørt noget i forbindelse med overfaldet eller har lagt mærke til køretøjet.

Har du informationer kan du ringe til politiet på 1-1-4.