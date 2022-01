Søndag klokken 20.18 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at der var brand i en bil, der holdt parkeret på Louisevej i Brabrand i det vestlige Aarhus.

En borger ringede til politiet, da han hørte et højt brag og herefter så to personer løbe fra stedet.

Da patruljen ankom til stedet, kunne betjentene se, at der var tydelig røgudvikling i en bil på parkeringspladsen, og at ilden hurtigt bredte sig til hele bilens kabine.

På hver side af den brændende bil holdt der to andre biler, som også fik varmeskader som følge af branden. Kort efter ankom brandvæsnet og fik slukket branden, der ikke nåede at brede sig yderligere.

De to personer, der blev set løbe fra stedet, beskrives som værende:

16-25 år

175-180 centimeter høje

Almindelige af kropsbygning

Iført mørkt tøj

Østjyllands Politi formoder, at branden var påsat, og vil derfor gerne høre fra eventuelle vidner, der kan have set nogen mistænkelige personer i området umiddelbart før klokken 20.18 søndag aften. Oplysninger i sagen kan gives til Østjyllands Politi på telefon 114.