En 45-årig mand blev 18. februar overfaldet og udsat for grov vold ud for restauranten No. 1 på Nørregade i Hirtshals.

Nu søger Nordjyllands Politi vidner til overfaldet, der ifølge politikommissær Thomas Due Albrektsen, skete helt umotiveret.

»Det er helt uacceptabelt med den slags overfald på gaden. Offeret pådrog sig alvorlige skader i hovedet som følge af volden,« siger han.

Volden skete omkring klokken 22 om aftenen. Her blev den 45-årige mand ifølge politiet slået i hovedet med et glas eller en flaske. Herefter blev han sparket flere gange i hovedet af den ukendte gerningsmand.

Der var umiddelbart ikke nogen forudgående uoverensstemmelse mellem nogle af gæsterne på restauranten, oplyser politiet.

Siden anmeldelsen af overfaldet har politiet efterforsket sagen for at finde ud af, hvem der står bag de voldelige handlinger.

Men da politiet ikke er kommet frem til en identitet på gerningsmanden, beder de nu offentligheden om hjælp.

»Den ansvarlige for volden skal stilles til regnskab for sine handlinger, og derfor søger vi nu aktivt efter flere vidner i offentligheden i håb om, at vi kan opnå et gennembrud i sagen,« siger Thomas Due Albrektsen.

Politiet opfordrer til, at man straks ringer 114, hvis man har oplysninger om overfaldet.

»Ring hellere til os en gang for meget end en for lidt,« understreger politikommissæren.