To brande hærgede Sønderport i Aabenraa fredag aften.

Og i den forbindelse arbejde politiet ud fra, at der muligvis kan være tale om to påsatte brande.

Derfor søger Syd- og Sønderjyllands Politi nu vidner i sagen.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Den ene brand var i et halvtag ved en erhvervsejendom, og den anden brand var i et legehus. Der har ikke været fare for menneskeliv i forbindelse med hændelserne.

Men begge brande blev anmeldt til politiet inden for relativ kort tid. Derfor kan politiet ikke udelukke, at der kan være tale om ildspåsættelse.

Politiet søger derfor vidner, som har været på- eller omkring Sønderport i Aabenraa fredag aften mellem kl. 18.00 og kl. 18.45.



Politiet vil gerne i kontakt med en mand, cirka 25 år og iført rød kasket, som er set i området nær gerningsstederne, og som kan have vigtig viden om hændelserne.

Ifølge pressemeddelelsen så ville politikredsen være ekstra synlige i bybilledet i løbet af aften- og nattetimerne.