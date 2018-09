Nordjyllands Politi søger vidner, der natten til onsdag har set en spøgelsesbilist køre på motorvejen mellem Frederikshavn og Vodskov i Nordjylland. Ifølge politiet var der flere farlige situationer.

Det fortæller DR Nordjylland.

Politiet fik meldingen om bilisten lidt over klokken tre natten til onsdag. Bilen kørte sydpå i det nordgående spor på Frederikshavn-motorvejen og nåede godt 50 kilometer ned til Vodskov, inden det lykkedes patruljevogne at få den standset.

Først forsøgte en politipatrulje at stoppe spøgelsesbilisten ved afkørsel 18 Vodskov Nord, men han fortsatte, og først ved afkørsel 19 blev der sat en stopper for den farlige kørsel, fortæller vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Politiet roser indsatsen fra en anden bilist, der kørte sydpå og fulgte spøgelsesbilisten på den anden side af autoværnet, og samtidig forsøgte at advare andre trafikanter ved at blinke med lyset.

Spørgelsesbilisten er en svensk mand sidst i 70'erne, og Nordjyllands Politi forventer at kunne sigte ham for flere farlige situationer under kørslen.

Politiet vil meget gerne høre fra andre bilister, der har observeret noget i forbindelse med spøgelsesbilisten på Frederikshavn-motorvejen i nat.

Vidner bedes kontakte 1-1-4.