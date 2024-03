Politiet vil gerne høre fra personer, der var i Øgadekvarteret fredag aften og så noget mistænkeligt.

Nordjyllands Politi rykkede fredag ud til Øgadekvarteret i Aalborg efter en anmeldelse om skudafgivelse.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse lidt inden midnat fredag aften.

Politiets efterforskning viser, at ingen er blevet ramt. Det er dog konstateret, at der er blevet affyret to skud.

- Skud afgivet i det offentlige rum er selvsagt dybt alvorligt; derfor er vi gået i gang med en massiv efterforskning af de nærmere omstændigheder, så vi kan få klarlagt, hvad der præcist er sket, og stille den eller de ansvarlige til regnskab, udtaler vicepolitiinspektør Frank Olsen, der er ansvarlig for efterforskningen.

Formodningen fra politiet er, at der var to gerningsmænd til stede i Lyøgade i Aalborg. Den ene af de to skal have afgivet skud mod to andre personer uden at ramme.

Politiet fik anmeldelse om hændelsen klokken 21.57.

Omkring klokken 02.20 udsender Nordjyllands Politi en ny pressemeddelelse.

Her lyder det, at sagen efterforskes som et drabsforsøg, og at de to personer, der blev skudt mod, er en lokal kvinde på 18 år og en lokal mand på 23 år.

Politiet vil ikke ud med, hvad relationen mellem gerningspersonerne og ofrene er, men siger dog, at formodningen er, at der er tale om en intern uoverensstemmelse i et lokalt kriminelt miljø.

Videre lyder det i pressemeddelelsen, at de to formodede gerningsmænd har været i området, hvor skuddene blev afgivet, flere gange over flere dage.

- Det er nu vores opfattelse, at de to mistænkte mænd, som vi har efterlyst tidligere, flere gange har befundet sig omkring gerningsstedet, det vil sige omkring Lyøgade, Samsøgade og Drejøgade, i dagene op til forbrydelsen, siger Frank Olsen.

De to mænd har ifølge politiet taget ophold i en port, der ligger tæt på gerningsstedet.

Politiet søger vidner, der har set de to mistænkte gerningsmænd i området før, under eller efter skudepisoden. Eventuelle vidner bedes ringe på 114.

Et signalement af de to mistænkte gerningsmænd er også blevet frigivet. Den ene beskrives som 190 centimeter høj, lys i huden og maskeret med sort tøj og handsker. Den anden beskrives som 170 centimeter høj, maskeret og iført sort tøj og handsker

Har man en bil med kamera holdende i området, må man også meget gerne se sit videomateriale igennem.

- Man kan bide mærke i den højdeforskel, der er på de to personer, og hvis man har observeret dem eller andre mistænkelige personer, så skal man ringe til os på telefon 114, siger Frank Olsen i den første pressemeddelelse.

/ritzau/