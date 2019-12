En 17-årig pige fik sig en meget ubehagelig oplevelse, da hun blev passet op af en voksen, ukendt mand.

Hun gik nær Hedemarksvej i Albertslund om aftenen, da episoden fandt sted.

Ifølge Københavns Vestegns Politi tog manden fat i hendes arm. Han sagde samtidig noget til hende på et fremmed sprog.

Herefter forsøgte manden at lyne hendes jakke op.

Heldigvis reagerede pigen straks og sparkede gerningsmanden i skridtet. Han slap hende, hvorefter hun slap væk fra ham.

'Vi vurderer, at dette var et forsøg på at udsætte pigen for et seksuelt overgreb. Derfor hører vi meget gerne fra offentligheden i denne sag, så vi kan få stoppet gerningsmanden,' siger leder af overgrebssektionen Rikke Thestrup.

Overfaldet fandt sted i nærheden af Hedemarkens Legeplads, som tegnet på billedet. Episoden fandt sted onsdag 20. november 2019 et sted mellem klokken 21 og 21:30.

Politiet har udsendt følgende signalement af gerningsmanden:

Mand, udlænding – talte muligvis tyrkisk/kurdisk, ca. 27-35 år gammel og ca. 180 cm høj.

Manden var almindelig af bygning og havde sort fuldskæg. Han var iført sort dunjakke med rød krave.

Har du oplysninger i sagen, kan du kontakte Københavns Vestegns Politi på 43861448.