Fyns Politi vil nu forsøge at ramme to lastbilchauffører på deres levebrød - nemlig en frakendelse af førerretten - efter en episode på Fynske Motorvej fredag eftermiddag.

Hos Fyns Politi fortæller vagtchef Ehm Christensen, at de to mænd over en strækning på flere kilometer lå og overhalede hinanden på skift, så det både var til gene og til fare for den øvrige trafik.

»Det var en kollega fra færdselspolitiet, som observerede en hvid tankbil og en hvid sættevogn, som lå og kørte chikanekørsel over mange kilometer,« fortæller vagtchefen.

Episoden udspillede sig på motorvejen ved Nyborg i vestgående retning omkring klokken 16.30.

Vagtchefen har via det sociale medie Twitter eftersøgt vidner til episoden, og det har i løbet af blot en times tid givet pote:

Fyns Politi søger vidne til chikanekørsel på E20 vestgående ved Nyborg omkring kl. 1630 mellem 2 hvide lastbiler der kørte meget hensynsløst. Ring 114 hvis du har været vidne til chikanen. Hilsen Vagtchefen — Fyns Politi (@FynsPoliti) 9. marts 2018

»Der er allerede kommet flere henvendelser. Vi har brug for vidner, der kan fortæller om eventuelt farlige situationer, fordi kollegaen mener, at der er grundlag for at gå efter en frakendelse af førerretten,« fortæller Ehm Christensen.

Ifølge vagtchefen er det ikke sikkert, at færdselsbetjentens forklaring alene vil være nok til at opnå en frakendelse, hvis sagen skulle ende i retten.

Hvad henvendelserne fra offentligheden nærmere drejer sig om, kan Ehm Christensen endnu ikke fortælle.

De to lastbilchauffører kommer fra henholdsvis Tyskland og Polen.

/ritzau/