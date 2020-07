To bilbrande nær Aarhus kan ifølge politiet sættes i forbindelse med et skuddrab på en 25-årig mand.

Onsdag aften blev to biler sat i brand på Aarhus-egnen.

Østjyllands Politi mener, at brandene har relation til et skuddrab på en 25-årig mand ved Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus samme aften.

Derfor vil politiet gerne høre fra vidner, der måtte have oplysninger om de to bilbrande. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den første brand opstod ved Rasborgvej 16 i Solbjerg syd for Aarhus klokken 20.30. En time senere - cirka klokken 21.30 - antændtes et køretøj ud for Pindsmøllevej 31 i Edslev ved Hørning nordøst for Skanderborg.

Meldingen om skyderiet ved væddeløbsbanen indløb kort efter klokken 19. Den 25-årige døde af sine kvæstelser i ambulancen på vej til sygehuset.

- Vi er interesserede i at høre fra alle, der kan have set de to køretøjer komme kørende til stedet, set personer i forbindelse med de to brande eller set andre køretøjer omkring tidspunktet for de to brande, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard fra Østjyllands Politi i meddelelsen.

Drabet på den unge mand er ikke det eneste, som optager Østjyllands Politi. Blot ni timer efter hans død blev en 42-årig mand dræbt af knivstik på en parkeringsplads ved Lenesvej i det vestlige Aarhus.

Ifølge Østjyllands Politi er der foreløbigt intet, der tyder på, at der er en sammenhæng mellem de to drab.

Otte personer blev indledningsvist anholdt i forbindelse med efterforskningen af sagerne. Men de blev alle løsladt torsdag efter at være blevet afhørt.

Der er ikke sket yderligere anholdelser.

- Der er for nuværende ikke noget afgørende nyt i efterforskningen, og vi efterforsker stadig bredt.

- Der er fortsat ikke noget, der indikerer at de to drab er relaterede, men i begge tilfælde tyder efterforskningen på, at der er tale om opgør i de kriminelle miljøer, siger Michael Kjeldgaard.

Torsdag kom det frem, at den dræbte 25-årige var en rapper med kunstnernavnet Shmur fra Aarhus.

Det andet drabsoffer var prøvemedlem af Satudarah, har rockergruppens københavnerafdeling oplyst på sin Facebook-side.

Den 42-årige var tilknyttet Satudarahs såkaldte prospectafdeling i Aalborg og havde adresse i Viborg.

Motiverne til de to drab kender politiet indtil videre ikke.

/ritzau/