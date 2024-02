Var du ved Agertoften i Hørsholm torsdag aften, så læs med her.

Nordsjællands Politi søger nemlig vidner til en episode i kvarteret, hvor en mand tog fat i en 11-årig dreng.

I en pressemeddelelse efterlyser politiet vidner, der har set noget ud for Agertoften 3 torsdag aften klokken cirka 17.50.

Drengen har fortalt politiet, hvordan det lykkedes ham at slippe væk fra manden.

Da den fremmede greb fat i ham, vendte han sig med det samme rundt og sparkede ham i skridtet.

På den måde slap han væk og kunne gemme sig i nærområdet.

En kvindelig hundelufter kom forbi, og den 11-årige dreng bad hende lade som om, hun var hans mor.

Kort efter løb drengen hjem til sin familie.

Drengen har beskrevet manden som mellem 45 og 50 år og omkring 190 centimeter høj.

Han er almindelig af bygning og brun i huden.

Manden var iført en sort jakke, hvide bukser, sorte løbesko, grå hue, sorte tykke handsker og havde mørk beklædning op over næsen.

»Det er en sag, vi tager meget alvorligt. Vi har heldigvis at gøre med en 11-årig dreng, som reagerede hurtigt, men vi har brug for hjælp til at finde frem til den mand, som tog fat i drengen,« siger politikommissær Kasper Guldager.

Nordsjællands Politi vil meget gerne tale med vidner, som har set noget i området på og omkring Agertoften omkring klokken 17.50 torsdag aften.

Særligt kvinden med hunden, samt den beskrevne mand.

Ved du noget, kan du kontakte politiet på telefon 114.