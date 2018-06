Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser to unge mænd efter en episode i Ribe tirsdag aften, hvor en 49-årig mand blev overdænget med slag og fik kastet en sten mod sit ansigt.

Det skriver TV SYD.

Voldshandlingen fandt sted på Sønderportsgade i Ribe, da den 49-årige mand i en smal passage kørte forbi to unge mænd. De to mænd følte åbenbart, at den 49-årige mand kørte for tæt på dem, for de kvitterede med at slå deres knytnæver ned i bilens tag.

»De var vrede over, at bilen havde været for tæt på dem. Da bilisten stopper og vil påtale deres opførsel og bede dem erstatte skaden på sidespejlet, kaster de fra to meters afstand en knytnævestor sten direkte mod den 49-åriges ansigt. Han når dog at værge for sig med en arm,« oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann, til TV SYD.

Derefter løb de to mænd væk. Politiet har billeder af mændene, men før de overvejer at offentliggøre disse, beder de borgere om hjælp ud fra følgende signalement:

A: Mand, 18-23 år, 180 centimeter høj, spinkel, kort lyst hår, lys hud, iført sort t-shirt, shorts, sko og strømper.

B: Mand, 18-23 år, 180 centimeter høj, almindelig/kraftig af bygning, lys hud, iført blå kasket, mørk t-shirt, shorts og hvide kondisko.