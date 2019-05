En kvinde blev fornylig overfaldet og truet med en køkkenkniv, da hun luftede sin hund i et naturområde i Ishøj.

Nu efterlyser Vestegnens Politi manden.

Vi skal tilbage til fredag den 15. marts, da kvinden ved 19-tiden gik tur med sin hund på Ishøjstien ud for Baldershøj 24 i Ishøj.

Her dukkede en mand pludselig op og forsøgte at stjæle kvindens hund.

Politiet har udsendt dette kort, hvor man både kan se gerningsstedet og det sted, hvor gerningsmanden blev set to gange samme dag, som overfaldet fandt sted. Foto: Vestegnens Politi Vis mere Politiet har udsendt dette kort, hvor man både kan se gerningsstedet og det sted, hvor gerningsmanden blev set to gange samme dag, som overfaldet fandt sted. Foto: Vestegnens Politi

Det lykkedes ikke. Blandt andet fordi hunden bed gerningsmanden kraftigt i det ene lår, hvorefter han stak af fra stedet.

Manden beskrives som mellem 40 og 50 år. Han er mellem 180 til 190 centimeter høj, almindelig af bygning.

Han var lys i huden, havde mørke øjne og talte gebrokkent engelsk med dansk accent.

Under overfaldet var han iført en knælang mørk jakke med hætten trukket op over hovedet. Det virkede, som om jakken var for stor til ham.

På fødderne bar manden army-grønne gummistøvler.

Efter det mislykkedes overfald humpede manden væk.

Hvis du har set manden omkring gerningstidspunktet eller ved, hvem han er, vil Vestegnens Politi gerne høre fra dig.

Du kan kontakte politiet på telefon 114.