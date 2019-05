Københavns Vestegns Politi efterlyser vidner, der har set en sort Audi SQ5.

Har du set en Audi SQ5 lørdag den 4. maj køre fra Rødovre til Hedehusene om aftenen?

Så vil Københavns Vestegns Politi meget gerne høre fra dig.

I en pressemeddelelse oplyser politiet, at de efterlyser vidner i forbindelse med en drabssag.

Lørdag den 4. maj blev en 36-årig mand nemlig skudt og dræbt lidt før klokken 22 på Løvevej 10 i Rødovre.

Her blev en stor, mørk bil set køre fra stedet.

Politiet har konstateret, at bilen, der kørte fra Løvevej også er den bil, der kort tid efter blev brændt af på Stærkendevej i Hedehusene.

»Vi har fået flere gode henvendelser, men vi søger stadig vidner, som har set den sorte Audi SQ5 lørdag aften ved 22-tiden i området ved Løvevej i Rødovre eller ved Stærkendevej i Hedehusene ca. kl. 22.20. Hvis nogen har set bilen i dagene frem til den 4. maj, omkring drabstidspunktet eller på flugtruten mellem Rødovre og Hedehusene, er vi også meget interesserede i at høre om det,« siger efterforskningsleder Henrik Hougaard ifølge pressemeddelelsen.

Flugtbilen blev desuden meldt stjålet den 24. eller 25. marts fra et parkeringshus på C. F. Møllers Allé i Ørestaden på Amager i København.

Efterforskningslederen ønsker derfor også henvendelser fra vidner, som eventuelt har set noget mistænkeligt i forbindelse med tyveriet.

»Det er stadig for tidligt at sige noget om motivet, og vi efterforsker bredt - men efterforskningen peger i retning af en konflikt mellem personer i et kriminelt miljø,« siger efterforskningslederen.

Han tilføjer, at efterforskningen sker i samarbejde med andre politikredse på Sjælland, men derudover ønske han ikke at frigive flere detaljer på nuværende tidspunkt af hensyn til den videre efterforskning.

Vidner kan kontakte Københavns Vestegns Politi døgnet rundt på telefon: 43 86 14 48