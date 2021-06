Klokken var 02.19, da en anmelder ringer til alarmcentralen og fortæller, at en mand er kommet slemt til skade og ligger på Stændertorvet i Roskilde.

Politi og ambulance kommer frem til en 48-årig mand fra Frederikssund, der har alvorlige skader i hovedet.

Han bliver kørt på hospitalet og politiet efterlyser nu vidner, der var til studenterfest i nærheden.

Andre vidner på stedet kunne nemlig fortælle, at de havde set fire unge mænd have en form for kontrovers med den 48-årige.

Mændene beskrives således:

Mand, 18-21 år, lys i huden med fregner. Rødt hår. Iført mørkt tøj.

Mand, 18-21 år, lys i huden. Lyst hår. Iført mørkt tøj.

Mand, 18-21 år, brun i huden. Sort hår. Iført mørkt tøj, denimbukser og kasket.

Mand, 18-21 år, brun i huden. Sort hår. Iført mørkt tøj og kasket.

»Vi har ikke et fuldt overblik over hændelsesforløbet. Derfor har vi brug for hjælp fra folk, der var i området,« siger Charlotte Tornkvist, kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjælland, og fortsætter:

»Der var en studenterfest i nærheden, og noget tyder på at de fire formodede gerningsmænd har opholdt sig omkring den fest.«

Hun understreger, at de fire mænd ikke var en del af festen, der blev afholdt i Palægården nær torvet. Samtidig fortæller hun også, at man ikke er helt sikker på, hvorvidt det er de formodede gerningsmænd, der har begået den grove vold.

»Måske er der flere eller færre. Vi ved det ikke endnu. Vi har brug for hjælp fra vidner.«

Hvis du har set episoden eller var til stede natten til lørdag ved Stændertorvet, så kan du kontakte politiet på tlf. 114.