Syd- og Sønderjyllands Politi søger i øjeblikket vidner til en sag om spirituskørsel.

Her skulle en person med alt for høj alkoholpromille have forårsaget drama i den sydjyske trafik.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på deres Twitter-profil.

»Vidne søges i sag med spirituskørsel, hvor bilist cirka kl. 22.20 på Vestkystvejen ved Koksspang med meget høj promille pressede modkørende langt ud i rabatten for at undgå påkørsel,« skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i et opslag på Twitter.

Herefter skulle politiet have fundet frem til den pågældende person, der har kørt med for meget alkohol i blodet.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser nemlig i et opfølgende tweet, at den pågældende beruset bilist er blevet bragt til standsning og sidenhen blevet anholdt for spirituskørsel og vanvidskørsel.

Herefter har politikredsen beslaglagt det pågældende køretøj med henblik på konfiskation.

Derudover vil den anholdte bruge noget tid i arresten, da han muligvis skal fremstilles i grundlovsforhør fredag for vanvidskørsel.

Hvis man har set episoden, så bedes man ringe til Syd- og Sønderjyllands Politi på 114.