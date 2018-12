Østjyllands Politi har fredag eftermiddag offentliggjort et overvågningsbillede af en mand, som man mistænker for at have begået røveri mod en Rema 1000 i det nordlige Aarhus.

Røveriet fandt sted den 28. november kort før lukketid i Rema 1000 på Randersvej i Aarhus N.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

'Klokken 21.55 var butikkens ekspedient ved at lukke ned, da en mand kom ind i butikken med en maske for ansigtet. Han sagde til medarbejderen, at det var et røveri, og at hun skulle komme med ham hen til kassen og give ham penge', oplyses det.

'På vej derhen udtalte han ifølge pigen også, at han ville 'gå amok', hvis han hørte en alarm,' lyder det videre i efterlysningen.

Pigen forklarede, at hun ikke kunne åbne kassen.

I stedet tog manden en flaske vodka bag kassen og forlod butikken.

Derefter ringede pigen efter hjælp.

Gerningsmanden beskrives som:

- Dansk af udseende, lys hud.

- Ca. 180-190 centimeter høj.

- Iført mørke bukser, blå jakke med grønne ærmer og et blåt 'S' på venstre bryst. Han havde maskering for ansigtet og en mørk hue på og sko med hvid sål.

- Medbragte en blå pose.

Østjyllands Politi søger nu vidner, som kan have set røveriet og/eller gerningsmanden.

Har du set gerningsmanden, eller har du oplysninger om ham og hans færden, så beder Østjyllands Politi om, at du ringer på telefonnummer 114.