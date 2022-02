Natten til søndag har den samme overgrebsmand formentligt forsøgt at overfalde to unge kvinder i Valby i København.

Det bekræfter Københavns Politi over for B.T.

'Vi efterforsker p.t. to sager. I den ene blev en kvinde grebet bagfra, da hun låste sig ind i sin opgang,' skriver politiet på Twitter.

Kvinden kæmpede mod gerningsmanden, som flygtede fra stedet. Det skete på Torveporten tæt på Grøntorvet i Valby. Sagen efterforskes som et forsøg på voldtægt.

'En anden kvinde blev kort inden antastet af en mand med lignende signalement,' skriver politiet også på det sociale medie.

»Ingen af kvinderne er kommet til skade. Vi efterforsker derude, og vi arbejder med at indhente overvågningsbilleder,« forklarer Trine Fisker, politikommissær ved Københavns Politi.

Desuden fortæller hun, at det ikke kan udelukkes, at der er tale om to forskellige gerningspersoner, men at tidsrummet for overfaldene gør, at det er »nærliggende at tro, at der kan være en sammenhæng«.

Overgrebsmanden beskrives som:

30-35 år

Brun i huden

160-170 centimeter høj

Spinkelt bygget

Kort, mørkt hår

Han var iført en grå eller sort vindjakke, havde mørke jeans og en grå rygsæk på ryggen.



Hvis du har været vidne til nogle af hændelserne mellem klokken 3 og 5 natten til søndag, hører politiet gerne fra dig på telefon 114.