Både natten til mandag og natten til tirsdag blev der skudt mod et hus i Albertslund på den københavnske vestegn. Nu efterlyser politiet vidner, der kan have set noget mistænkeligt.

To mystiske skudepisoder mod det samme hus to nætter i træk undrer politiet.

Kort efter midnat søndag - altså natten til mandag - blev der skudt mod et hus på Tranehusene 4 i Albertslund. Natten til tirsdag var den så gal igen, da ukendte gerningsmænd igen skød mod huset. Denne gang var der tale om to skud.

»Vi er i gang med en efterforskning. Vi ser selvfølgelig alvorligt på det, når det er skyderi,« siger politikommissær i Københavns Vestegns Politis centrale efterforskningsenhed Ole Nielsen til Ritzau.

Politiet undersøgte området omkring huset med hunde i håb om at finde spor, der kan kaste lys over sagen, men indtil videre er det tilsyneladende ikke meget, politiet har at gå efter.

Episoderne betyder, at Københavns Vestegnens Politi nu søger vidner til de to skyderier.

»Hvis nogen har set noget i forbindelse med skyderierne eller i øvrigt kender til sagen, så hører vi meget gerne om det,« siger politikommissær Ole Nielsen i en pressemeddelelse.

Politikommissæren oplyser samtidig, at der ikke er noget i efterforskningen, der tyder på, at skyderierne har relation til bandekonflikten. Derimod er det fortsat en gåde for politiet, hvad motivet til skyderierne er.

»Vi arbejder ud fra flere forskellige muligheder og teorier, men vi har ikke lagt os fast på noget endnu,« siger Ole Nielsen.

Der var personer i huset under skudepisoderne, men heldigvis var der ingen, der blev ramt.

Eventuelle vidner kan kontakte Vestegnens Politi på telefon 114.