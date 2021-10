Torsdag aften opstod der brand i VERI Centeret i Risskov.

Østjyllands Politi fik alarmen 18:50 og rykkede med det samme ud mod indkøbscentret, hvor de hurtigt fik lokaliseret, hvor det brændte.

»Da vi kommer derud, kan vi konstatere, at det brænder på et toilet,« oplyser Niels Henrik Nielsen, operationschef ved Østjyllands Brandvæsen, til B.T.

De gik i gang med slukningsarbejdet og fik flammerne under kontrol, lød det fra operationschefen.

Østjyllands Politi undersøger nu, om branden er påsat, og om en mulig gerningsmand står bag branden.

»Det kunne godt være en påsat brand, det er vi ved at undersøge nu,« siger vagtchefen ved Østjyllands Politi til B.T.

Derfor vil Østjyllands Politi gerne høre fra eventuelle vidner, der kan have oplysninger omkring branden.

Oplysninger i sagen kan gives til Østjyllands Politi på telefon 114.

Ifølge operationschefens oplysninger var det ikke nødvendigt at evakuere kunder fra centeret.

Politiet oplyser samtidig, at der ikke var tilskadekomne.