Der er foreløbig ingen anholdte i en sag om et knivstikkeri i Kastrup, hvor en 21-årig mand blev ramt i låret.

En 21-årig mand er torsdag aften blevet stukket med en kniv i låret i Kastrup på Amager.

Det fortæller central efterforskningsleder Espen Godiksen fra Københavns Politi.

Manden blev overfaldet udendørs i området omkring Brændekildevej, Smedekærsvej og Oliefabriksvej.

Politiet blev alarmeret klokken 18.25.

Klokken 21 fortæller Espen Godiksen, at offerets tilstand er stabil. Det er uvist, hvad der gik forud for knivstikkeriet.

Det var et vidne, der kontaktede alarmcentralen efter at være blevet opsøgt af offeret. Torsdag aften er der foreløbig ingen anholdt, og derfor søger politiet vidner, der måtte have viden om overfaldet.

Politiet kan kontaktes på telefonnummer 114.

/ritzau/