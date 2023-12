Meget tyder på, at den ikke opstod ved et tilfælde. At den var påsat.

Og derfor hører Syd- og Sønderjyllands Politi meget gerne fra personer, der måtte have oplysninger om en brand, der juleaftensdag opstod i Aabenraa.

Her stod flammerne pludseligt op ved en dør i en trappeopgang på Reberbanen.

Der gik dog ikke længe, fra anmeldelsen landede klokken 16.27, til brandvæsnet havde fået gjort kål på flammerne, fortæller vagtchef ved politiet Erik Lindholdt til B.T.

»Det er en ejendom, som primært huser ældre mennesker. Beboeren er også en ældre kvinde, som ikke dog var hjemme. Der var derfor ingen tilskadekomne.«

Han siger desuden, at de senere undersøgelser peger i retning af, at branden er påsat.

»Det vurderer vi ud fra de ting, vi har fundet. Den måde, den er anstiftet på. Der var intet ved den dør, der kunne bryde ud i brand af sig selv.«

Har man været i området ved Reberbanen i tidsrummet, hvor anmeldelsen tikkede ind, eller har man i øvrigt oplysninger i sagen, opfordrer politiet til, at man tager kontakt.

Politiet kan fanges på telefon 1-1-4.

