Østjyllands Politi har netop sendt et håb om en hjælpende hånd ud på deres Twitter-profil.

Politiet søger vidner, der har set sort Audi A6 stationcar, som er set af en patruljevogn på Viborgvej i Tilst søndag klokken 17.15.

Føreren af bilen kørte så hurtigt, at patruljen ikke nåede at køre efter ham, før han var alt for langt væk, fortæller vagtchefen ved Østjyllands Politi.

Derfor håber man, at vidner kan hjælpe med at finde bilen og den mand, der sidder bag rattet.

Han kørte næsten 200 km/t i en zone, hvor man må køre 60 km/t.

'Bilen kørte med fuldstændig vanvittig hastighed ad Viborgvej fra Runevej til Agerøvej i Tilst, hvor den kørte over for rødt lys,' skriver vagtchefen på Twitter.

Har man set noget, så beder han folk kontakte politiet på telefon 114.

