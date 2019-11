En 65-årig kvinde blev 18. november hastet til Rigshospitalets Traumecenter med helikopter efter at være blevet slæbt flere meter efter en bil.

Nu beder Nordsjællands Politi om hjælp i sagen.

Det skriver TV 2 Lorry, der har talt med Morten Riisager-Pedersen, politikommissær ved Nordsjællands Politi:

»Der er tale om et alvorligt færdselsuheld. For at sikre at vi har alle relevante oplysninger, inden vi beslutter, hvad der videre skal ske i sagen, vil vi gerne høre fra borgere, som har været vidner til ulykken.«

Ulykken skete omkring klokken 14.10 på parkeringspladsen ved Fakta i Helsinge.

Her kom en 18-årig kvinde, som kort forinden havde fået sit kørekort, kørende ad Frederiksborgvej, da hun svingede ind på parkeringspladsen, hvor den 65-årige stod foran butikkens indgang.

Den ældre kvinde blev ramt af bilen og trukket adskillige meter efter den, før den unge, kvindelige chauffør fik standset den.

Det er tidligere blevet beskrevet, hvordan den 65-årige efterfølgende lå fastklemt under bilen.

Både politi og redning hastede efterfølgende til stedet, hvor det blev vurderet, at kvindens alvorlige kvæstelser krævede indlæggelse på Rigshospitalets Traumecenter.

I første omgang lød det, at kvindens tilstand var kritisk. Senere samme dag kunne politiet dog berette, at hun var uden for livsfare.

Politiet er fortsat i gang med efterforskning af ulykken, og der er af samme årsag ikke rejst sigtelse mod den 18-årige kvinde.

Ved man noget, der kan hjælpe efterforskningen, kan man kontakte politiet på 114.