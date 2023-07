En 15-årig pige 'løb alt, hvad hun kunne og skyndte sig hjem', da hun torsdag aften blev antastet af en mand i Vamdrup.

Det skriver JydskeVestkysten.

Manden kørte i en hvid varevogn og forsøgte at vinke pigen ind i sit køretøj.

Og over for mediet bekræfter Mikkel Ross, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, at man har modtaget en anmeldelse i sagen.

De nærmere omstændigheder er dog uklare.

Manden i varevognen beskrives som mellem 40 og 50 år, af anden etnisk baggrund og med mørkt hår. Han taler dansk med dialekt.

Mikkel Ross oplyser til B.T., at der skete en lignende hændelse på nogenlunde samme tidspunkt i Vamdrup torsdag aften.

Her blev to andre piger også kontaktet af en mand i en varevogn, som sendte en form for luftkys til pigerne.

»Vi har kendskab til det, men det har vi ikke modtaget en anmeldelse på. Vi ved ikke, om det er den samme, men det er nogenlunde samme signalement.«

Mikkel Ross tilføjer, at politiet ikke har modtaget lignende henvendelser tilbage i tiden.

»Man skal være forsigtig med at dømme på forhånd i sådanne sager. Derfor håber vi også, at nogen har set noget, eller at manden selv henvender sig, så vi kan finde ud af, hvad der er sket.«

Politiet vil gerne høre fra dig, hvis ved eller har set noget. I så fald skal du ringe 1-1-4.

