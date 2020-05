En aftentur på rulleskøjter endte for nylig som en yderst ubehagelig oplevelse for en 14-årig pige.

Torsdag 30. april løb hun ved 22-tiden rundt i området omkring Seaside Hotel i Thyborøn, da hun pludselig blev antastet af to mænd.

Pigen havde kort forinden bemærket en bil, der flere gange kørte frem og tilbage på strækningen Bredgade og Havnegade i byen.

Til sidst steg de to mænd ud af bilen og antastede pigen, skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

14-årig pige blev antastet af to mænd i Thyborøn d. 30. april. Vi søger vidner – bl.a. passagererne i to biler, der kørte forbi stedet umiddelbart efter episoden. Ring 114, hvis du befandt dig i området v. Seaside Hotel d. 30. april ved 22-tiden. #politidkhttps://t.co/AOpU36Gakz — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) May 19, 2020

Politiet er ved at efterforske episoden nærmere og efterlyser nu vidner, der kan have set noget den pågældende aften.

Politiet vil også gerne tale med førerne af to bestemte biler, som kørte forbi stedet umiddelbart efter episoden.

Dette er den ene af de biler, politiet efterlyser. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi Vis mere Dette er den ene af de biler, politiet efterlyser. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Hvis du ejer en af bilerne, vil politiet meget gerne tale med dig. Også selvom du ikke selv mener, du kan bidrage med noget.

Derudover er politiet meget interesseret i at høre fra andre personer, der har været i området omkring Bredgade og Havnegade ved Seaside Hotel og havnen torsdag 30. april 2020 mellem klokken 21.45 og 22.10.