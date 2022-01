I forbindelse med en voldshændelse i Tjæreborg 10. januar søger politiet nu vidner.

'Så du en dreng blive udsat for vold uden for Brugsen i Tjæreborg mandag den 10. januar om aftenen? Så vil Politiet gerne tale med dig. Vidner kan ringe på 1-1-4,' lyder det i en pressemeddelse.

Tjæreborg ligger i Esbjerg Kommune, og nu krydser Syd- og Sønderjyllands Politi fingre for, at borgerne kan hjælpe med efterforskningen.

10. januar klokken 19.30 uden for Brugsen på Skolevej 45 i Tjæreborg. Her udsatte to voksne mænd en 12-årig dreng for vold.

Ifølge en pressemeddelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi, er kredsen bekendt med mændenes identitet.

Alligevel håber politiet på at komme i kontakt med vidner, der måtte have bidt mærke i hændelsesforløbet.

Borgere med oplysninger i sagen kan ringe til Politiets Servicecenter på telefon 1-1-4.