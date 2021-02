Sagen om den 10-årige dreng, der i weekenden blev kortvarigt bortført fra sin have, har fortsat stor interesse fra politiets side, hvorfor ordensmagten igen beder borgere om hjælp.

Denne gang efterlyser Nordjyllands Politi nye vidner, der kan være behjælpelige med oplysninger, som kan føre politiet i retningen mod den mand, der mistænkes for kortvarigt at bortføre den 10-årige.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»Vi søger særligt efter vidner, der kan have set de to, da de gik sammen, mens manden holdt fast i drengens hætte – noget, der måske ikke i situationen har set så mistænkeligt ud,« siger lederen af politiets efterforskning, politikommissær Lene Madsen.

Søndag 7. februar blev en kun 10-årige dreng ført bort fra sit hjem på Pallesvej i Frederikshavn af en ukendt mand, da drengen legede foran sit hus.

Manden bar drengen op til krydset i Søndergade tæt på Pallesvej. Drengen blev sat ned på jorden, men blev holdt tilbage i hætten.

Derfra fortsatte de ned ad Solsikkevej, hvorefter to mænd kom gående. Herefter lykkedes det drengen at vriste sig fri. Herefter løb han hjem.

Hvis man som borgere har set manden og drengen komme gående sammen, bedes man omgående ringe til politiet.

»Har man set de to eller har andre oplysninger i sagen, så ring til os på 114 med det samme – ring hellere en gang for meget end en gang for lidt,« understreger politikommissær Lene Madsen.

Også de to mænd ved Solsikkevej har politiet tidligere efterlyst – og det er de fortsat.

»De kan være vidner og have oplysninger, der er vigtige for vores efterforskning – så dem vil vi gerne tale med,« siger Lene Madsen, der også opfordrer dem til at straks at ringe til politiet på 114.

Manden, der tog den 10-årige dreng, beskrives som ung mand, meget mørk i huden, kraftig af bygning, brunt hår, bar blåt mundbind, blå cowboybukser, iført sort jakke, bar sort hætte.

De to unge mænd beskrives som: Begge lyse i huden, den ene bar blå jakke, de bar begge huer og løb ad Søndergade i retningen mod nord.

Politiet beder om hjælp, eftersom man ingen oplysninger i sagen har for nuværende.