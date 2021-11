Københavns Vestegns Politi søger nu vidner i en sag, der har været efterforsket som bortførelse af en lille pige.

Den 30. oktober i år undersøgte politiet nogle mistænkelige forhold på et parkeringsområde ved Kettegård Alle 14 i Hvidovre.

Her skulle nogle børn have set en mand på et parkeringsområde hente en cirka 7-årig pige i en grå personbil mellem klokken 16 og 16.25.

Ifølge Politiet skulle afhentningen af den lille pige være sket under mistænkelige forhold, og derfor troppede politiet talstærkt op på dagen, hvor anmeldelsen fandt sted.

Der blev indsamlet videomateriale i området og sagen blev efterforsket, men det kan endnu ikke bekræftes, at der er tale om en bortførsel. Det kan være en forælder.

Men for at være sikker, søger politiet nu vidner i sagen:

»Efterforskningen har indtil videre ikke underbygget, at der var tale om en bortførelse, og ingen børn er meldt savnet i den forbindelse. Barnet kan være hentet helt legitimt, og situationen kan være misforstået, det søger vi nu at få af- eller bekræftet, og derfor går vi offentligt ud,« siger politikommissær Rikke Thestrup, leder af overgrebssektionen hos Københavns Vestegns Politi.

Så har du set en voksen hente et barn i en bil på parkeringsområdet nær Kettegård Alle 13, lørdag den 30. oktober mellem klokken 16 og 16.25 vil politiet meget genre høre fra dig.

Københavns Vestegns Politi kan kontaktes døgnet rundt på telefon 4386 1448.