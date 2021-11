Østjyllands Politi vil gerne i kontakt med en ung mand, der kan være et vigtigt vidne i forbindelse med drabssagen fra Viby.

I forbindelse med efterforskningen af drabet på en 18-årig mand, Mads Arberg, i Viby søndag den 31. oktober, har politiets efterforskere gennemset en del videoovervågning fra det område, hvor drabet fandt sted.

På én af videoerne ses en person passere gerningsstedet ud for Ormslevvej nr. 72 lige omkring gerningstidspunktet.

Den person vil Østjyllands Politi meget gerne i kontakt med. Det skriver de i en pressemeddelelse.



På videoen ser man en person gå forbi hovedindgangen til Aarhus Handelsgymnasium klokken ca. 21.08.

Det er altså få minutter, før politiet får den første anmeldelse om, at en person er blevet stukket med kniv. Knivstikkeriet, der ledte til Mads Arbergs død.



Personen på videoen beskrives som:

Ung mand – 15-20 år

Slank af bygning

Lys i huden med mørkt, kort hår

Bærer briller

Iført en blålig dynejakke og bukser

Medbringende en stor rygsæk.

Østjyllands Politi vil meget gerne i kontakt med den unge mand, der kan have set eller hørt noget, som kan have betydning for efterforskningen. Politiet kan kontaktes på telefon 114.

18-årige Mads Arberg blev søndag aften 31. oktober dræbt på tragisk vis i Viby. Vis mere 18-årige Mads Arberg blev søndag aften 31. oktober dræbt på tragisk vis i Viby.

Det var den 18-årige gymnasieelev fra Højbjerg, Mads Arberg, der mistede livet, efter han blev stukket ned den søndag aften tæt på Aarhus Handelsgymnsium, hvor han havde sin daglige gang. Hans familie satte i sidste uge ord på den tragiske hændelse.

»Søndag mistede vi vores elskede søn og kærlige bror. Endnu kender vi ikke til fulde omstændighederne, der har taget ham fra os, men vi står tilbage med savnet og sorgen over aldrig at skulle se ham igen,« skriver familien Arberg i en udtalelse.

Foruden sin mor og far efterlader Mads Arberg sig en søster og en storebror og mange venner.

Østjyllands Politi har indtil videre anholdt og varetægtsfængslet fire mænd, der alle er sigtet for i forening, efter forudgående aftale og efter fælles forståelse at have røvet og efterfølgende dræbt Mads Arberg.



Derudover er en femte mand blevet sigtet for at have bortskaffet bevismateriale i forbindelse med sagen. Efterforskningen er fortsat i fuld gang, og det kan ikke udelukkes, at der kan komme flere anholdelser, oplyser politiet.

Det var her, at man på en af overvågningsvideoerne kan se en person passere gerningsstedet – ud for Ormslevvej nr. 72 lige omkring gerningstidspunktet. Vis mere Det var her, at man på en af overvågningsvideoerne kan se en person passere gerningsstedet – ud for Ormslevvej nr. 72 lige omkring gerningstidspunktet.

Mens efterforskningen pågår, hober spørgsmålene sig op. Hvorfor skulle Mads Arberg dø?

På B.T. Aarhus har vi fulgt sagen tæt og forsøgt at finde svar på de ubesvarede spørgsmål, men både politiet, anklagemyndigheden og de sigtedes forsvarsadvokater er fåmælte i forhold til sagen. Her er, hvad vi ved.