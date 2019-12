En 41-årig kvinde og hendes hund havde langt fra en glædelig jul.

På en luftetur blev de udsat for vold juleaften. Politiet søger nu hjælp fra offentligheden i sagen.

Episoden fandt sted i Billund. Her kom kvinden gående på stisystemet mellem Anlægget og Fasanvej.

Hun var ude at lufte sine to hunde, da hun mødte to mænd, der også var ude at lufte en hund.

Begge kvindens hunde var i snor, da hunden fra de to mænd pludselig kom løbende imod hende. Hundens ejer forsøgte at kalde hunden tilbage og råbte et navn i retning af Malou eller Balou.

Hunden gik dog til angreb på den ene af kvindens hunde, og hun forsøgte at trække sig tilbage, men blev fanget i hundesnorene. Hun råbte derfor til hundens ejer, at han skulle få styr på sin hund.

Ifølge Sydøstjyllands Politi blev der råbt frem og tilbage, inden situationen eskalerede med, at manden, der var ude at gå sammen med den mandlig hundeejer, først slog kvinden med flad hånd i ansigtet, så hendes briller fløj af.

Herefter sparkede han til den ene af hendes hunde.

Det fik kvinden til at råbe, at det skulle han ikke gøre. Han svarede dog tilbage med at slå hende igen, før han tog fat i kraven på hende og slog hende for tredje gang, denne gang på venstre øje.

Efterfølgende forsvandt de to mænd fra Anlægget i retning mod Fasanvej.

Episoden udspillede sig kort før klokken 19.48, hvor politiet modtog anmeldelsen.

Voldsmanden, der slog kvinden, beskrives som:

Dansk af udseende

20-25 år

175-180 centimeter høj

Almindelig kropsbygning

Bar briller

Havde overskæg

Var iført en lysegrå jakke eller trøje

Hundeejeren beskrives som:

Dansk af udseende

20-25 år

177-183 centimeter høj

Iført mørk jakke

Mandens hund beskrives som en sortbrun labrador, muligvis Formel 1-race, adlydende et navn i retning af Malou eller Balou.

Har man oplysninger om, hvem de to mænd kan være, vil politiet gerne vide det på telefon 1-1-4.