Vestegnens Politi søger lige nu med lys og lygte efter en 65-årig kvinde, der i nat gik fra Maglevænget i Ballerup.

Kvinden hedder Bodil og vurderes til at have svært ved at tage vare på sig selv.

Hun er 175 centimeter høj, spinkel af bygning, lys i huden og iført hvide bukser.

Hun har desuden en grå/hvid hårfarve.

Politiet vil gerne have oplysninger på Bodil, og hvis man har det, bedes man ringe på 114 eller 43861448.