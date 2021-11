Under et rambuktyveri i en smykkeforhandler tidligt tirsdag morgen blev der benyttet en særlig økse og et par handsker. Nu beder politiet offentligheden om hjælp til at finde frem til mærke og forhandler.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som Østjyllands Politi har sendt ud fredag eftermiddag.

Ved indbruddet mod smykkeforhandleren på Skt. Clemens Torv i Aarhus tirsdag morgen brugte gerningsmændene en konstrueret rambuk, som de skubbede ind i butiksruden med deres bil.

På den måde fik de adgang til butikken, hvorefter de i løbet af få minutter fik stjålet ure og smykker for flere millioner kroner.

Det var her, at de ifølge politiet, anvendte øksen til at slå hul i glasmonstrene. I alt medbragte de fire økser.

Det er dog kunne denne økse, som gerningsmændene ikke fik med derfra, og derfor kun den, som politiet på nuværende tidspunkt kan offentliggøre billede af i håb om, at nogen kan hjælpe med at finde ud af, hvilket mærke der er tale om, og hvor de eventuelt forhandles.

Østjyllands Politi vil også gerne have hjælp til at finde frem til mærke og forhandler af de handsker, gerningsmændene bar under tyveriet.

Herpå ses handskerne. Foto: Østjyllands Politi.

De er i farverne sort/grå og kunne umiddelbart ligne nogle kraftige arbejdshandsker.

Har du oplysninger om øksen eller handskerne eller sagen i øvrigt, så kan Østjyllands Politi kontaktes på telefon 114.

Foto: Østjyllands Politi