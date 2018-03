Politiet leder efter den efterlyste Bent Ovesen fra Kolding i Lillebælt, men håbet om at finde ham er ikke stort, erkender politiet.

Dykkere og minerydningsdroner fra Forsvaret leder stadig efter den forsvundne Bent Ovesen og hans bil i Lillebælt.

I en pressemeddelelsen skriver Sydøstjyllands Politi, at undersøgelserne i bæltet i disse dage er en fortsættelse af tidligere søgninger efter den drabsmistænkte ægtemand.

Den 63-årige Bent Ovesen har været efterlyst siden efteråret, fordi hans hustru, den 61-årige Aase Ovesen 28. oktober blev fundet dræbt på parrets bopæl.

Vicepolitiinspektør Frede Nissen fra Sydøstjyllands Politi erkender dog, at chancerne for at finde noget i vandet af værdi for efterforskningen, svinder.

»Jeg har ikke de store forhåbninger til, at vi finder noget, men vi skal lige være helt færdige med at lede til havs,« siger han til BT tirsdag morgen og fortsætter:

»Vi er ikke helt færdige med vores undersøgelser derude. Vi havde scannet noget, der lignede metalgenstande, men det viste sig at være en båd med bunden i vejret. Nu skal vi lige lave de sidste undersøgelser af området, og så tager vi stilling til, hvad vi så gør.«

Sydøstjyllands Politi efterlyser fortsat den 63-årige Bent Ovesen, gift med 61-årige Aase Ovesen, som lørdag blev fundet død i parrets villa på Christiansøvej i Kolding. (Foto: Politifoto/Scanpix 2017) Foto: Politifoto Sydøstjyllands Politi efterlyser fortsat den 63-årige Bent Ovesen, gift med 61-årige Aase Ovesen, som lørdag blev fundet død i parrets villa på Christiansøvej i Kolding. (Foto: Politifoto/Scanpix 2017) Foto: Politifoto

Vicepolitiinspektøren understreger, at eftersøgningen af den efterlyste mand naturligvis fortsætter.

Politiet arbejder stadig ud fra en teori om, at Bent Ovesen har slået sin hustru ihjel, og at han efter drabet kørte sin bil i Lillebælt og druknede.

Siden fundet af den dræbte hustru, har både Bent Ovesen og parrets næsten nye Ford Mondeo nemlig været som sunket i jorden.

I den aktuelle eftersøgning arbejder politiet sammen med Forsvaret og bruger to af søværnets skibe, såkaldte minerydningsdroner samt dykkerhold.