Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Natten til torsdag var to piger på 14 og 16 år udsat for en ganske ubehagelig oplevelse.

Ved 01-tiden stødte pigerne nemlig på en mand, der ved Østergade i Holstebro sad på en bænk.

Her konstaterede de, at manden ikke havde nogen bukser på, fortæller Dagbladet Holstebro Struer.

Da pigerne var gået forbi manden, fulgte han efter dem, og her kunne de se, at han onanerede imens.

Det fik de to piger til at tilkalde politiet, men da ordensmagten kom ud til stedet, var manden ingen steder at finde.

Derfor er politiet nu ude med et ganske sparsomt signalement.

Den onanerende mand beskrives nemlig som værende mellem 50 og 60 år gammel, kraftig af bygning og iført en trøje.

Ved du noget om sagen, kan du kontakte lokalpolitiet på telefonnummer 114.