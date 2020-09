Hvis du holder til i nordjyske Tranum, vil politiet gerne have, at du tager en lille rundtur i din have og kigger i dit udhus.

En 65-årig kvinde ved navn Karen Pedersen er nemlig gået fra en adresse i området i nedtrykt sindstilstand.

Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Kvinden er 65 år gammel og beskrives som værende cirka 160 centimeter høj, spinkel af bygning, med gråt hår og iført gråt joggingtøj.

»Borgerne i området opfordres til at søge i deres haver og udhuse efter Karen Pedersen og ringe 114, hvis man har oplysninger til sagen,« skriver politikredsen i et Twitter-opslag.

Opdateres...