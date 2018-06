Midt- og Vestsjællands Politi beder om offentlighedens hjælp til at finde en mand, der fredag den 18. maj stjal to ure fra en urmager i Roskilde på Sjælland.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Denne mand er efterlyst af Midt- og Vestsjællands Politi Foto: Midt- og Vestsjællands Politi Vis mere Denne mand er efterlyst af Midt- og Vestsjællands Politi Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

Manden på billedet stjal fredag den 18. maj 2018 to dyre ure af mærket Oris fra urmageren på Skomagergade 10 i Roskilde. Ekspedienten var ude i baglokalet og hente et ur til en anden kunde, da det lykkedes manden at stjæle et herreur med armlænke i titanium ved at række hånden ind i en udstillingsmontre.

Han gik derefter ud af butikken, men kort tid efter kom han igen og gentog tyveriet på samme måde som før. Begge ure var af mærket Oris og har en samlet udsalgspris på 44.000 kroner.

Politiet beskriver manden som værende dansk af udseende, ca. 30-50 år, 180-190 cm høj, almindelig af bygning og med rødt hår. Han var iført en sort jakke af mærket Ellesse, da han stjal de to ure.

Kan du kende manden, eller ved du noget om sagen, kan du kontakte Midt- og Vestsjællands Politi på 46351448.