Østjyllands Politi beder borgerne om hjælp til at identificere en mand, der mistænkes for at have begået en voldtægt den 7. juli i år.

Det var en 52-årig kvinde, der anmeldte en voldtægt til politiet den 7. juli klokken 6.16. Hun havde mødt manden på banegården i Aarhus klokken 5.55.

Her er endnu et billede af den formodede voldtægtsmand.

Østjyllands Politi efterlyser denne formodede gerningsmand til voldtægt. Foto: Østjyllands Politi

Kvinden fortalte til Østjyllands Politi, at hun havde mødt manden tilfældigt, mens hun ledte efter et toilet. De var fulgtes ad for at finde et og gik sammen ind i en baggård i Rosenkrantzgade. Herefter beretter kvinden, at hun blev overfaldet og voldtaget. Derefter løb den formodede gerningsmand i retning af Ryesgade.

Politiet beskriver manden som:

Ca. 22 år

Mørk i huden og somalisk af udseende

Slank

Ca. 175 cm.

Smalt ansigt og sort, kortklippet hår

Dansktalende

Ved du noget om sagen, kan du kontakte politiet på telefonnummer 114.