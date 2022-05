I efteråret 2020 vurderede Københavns Vestegns Politi muligheden for at gøre brug af en politiagent i forbindelse med efterforskningen af drabet på Louise Borglit.

Frank, som agenten kaldte sig, blev herefter varetægtsfængslet sammen med den nu sigtede.

De havde et fællesskab i fængslet, hvor de også var på gårdture sammen.

Det er et ganske ekstraordinært tiltag i en efterforskning. Og formentlig også årsagen til, at PET har været involveret.

Et billede af gravide Louise Foto: Privatfoto

Den sigtede blev torsdag anholdt i fængslet, men det fremgår ikke, hvorvidt det er politiagentens oplysninger, der har frembragt de endelige beviser.

I slut oktober 2020 ankom politiagenten til Enner Mark Fængsel, hvor den nu sigtede allerede sad fængslet.

Her kontaktede ‘Frank’ fængselspersonalet for at høre, om han kunne have interesse i et fællesskab. Senere samme dag hilste de to på hinanden første gang på hinanden.

Planen var, at ‘Frank’ skulle gøre sig gode venner med den sigtede og på den måde afklare, om han kunne være Louise Borglits drabsmand.

Politiet afviser, at der er tale om decideret agentvirksomhed, da det var fuldstændig frivilligt for den mistænkte at tale og være i selskab med ‘Frank’.



Det skete, lyder det fra anklagemyndigheden, under gældende regler i fængslet.

I forbindelse med, at politiagenten ‘Frank’ får fællesskab med den mistænkte, bliver der også installeret rumaflytning i fængslet.