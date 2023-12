40 kilo kokain blev smuglet fra Holland til Danmark. En 38-årig mand fra Horsens er idømt 13 års fængsel.

En 38-årig mand fra Horsens er tirsdag blevet idømt 13 års fængsel for sin rolle i en sag om smugling af 40 kilo kokain fra Holland til Danmark.

Det skriver National Enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse.

Dommen er afsagt ved en tilståelsessag i Retten i Aarhus.

Den store mængde kokain blev fragtet fra Holland til Danmark og skulle efter planen ende mellem hænderne på den 38-årige mand og en række andre personer fra et narkonetværk.

Den dømte erkendte sin rolle ved retsmødet tirsdag.

Indsmuglingen og selve håndteringen af de 40 kilo kokain blev arrangeret ved hjælp af det krypterede kommunikationsnetværk Sky ECC.

Det var den 38-åriges opgave at holde vagt og tage imod kokainen, efter at en kurér i narkonetværket havde modtaget kokainen fra en hollandsk lastbil.

Politiet fik dog forhindret overleveringen, da kuréren blev anholdt, inden stofferne nåede at skifte hænder.

Kuréren blev i 2021 idømt 13 års fængsel for besiddelse af kokainen.

Foruden kuréren er fem andre personer tidligere dømt i samme sagskompleks, herunder bagmanden, der blev idømt 17 års fængsel.

Den 38-årige mand fra Horsens, der tirsdag er blevet dømt i sagen, har anket sin dom med ønske om en mildere straf.

Ud over fængselsstraffen har han fået konfiskeret 20.000 kroner.

Politiets opsporing af korrespondancer i den krypterede beskedtjeneste Sky ECC har spillet en rolle i en lang række sager om blandt andet narkotika.

Efter at fransk og hollandsk politi for et par år siden fik adgang til tusinder af ellers hemmeligholdte beskeder både på Sky ECC og EncroChat, der er en anden krypteret tjeneste, er der rejst et hav straffesager i europæiske lande.

Tidligere i år oplyste Justitsministeriet til Folketingets Retsudvalg, at opsporing af krypteret kommunikation på daværende tidspunkt indgik i flere end 100 straffesager i Danmark.

