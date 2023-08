Østjyllands Politi har lørdag eftermiddag afsluttet deres tekniske undersøgelser på Aabygade i Odder.

Her blev en 32-årig mand fra lokalområdet natten til lørdag stukket med kniv i forbindelse med et slagsmål.

Mandens læsioner er så alvorlige, at han meldes i kritisk tilstand.

På det sociale medie X, der tidligere hed Twitter, skriver Østjyllands Politi, at slagsmålet skulle være blevet filmet af flere vidner.

En større del af Rosensgade i Odder – en gågade med flere butikker – har været afspærret hele lørdag morgen. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere En større del af Rosensgade i Odder – en gågade med flere butikker – har været afspærret hele lørdag morgen. Foto: Presse-fotos.dk

Politiet opfordrer vidnerne, der har filmet overfaldet, til at henvende sig til dem. Dette kan ske på telefonnummer 114.

Desuden opfordres vidner, som har set slagsmålet eller dele heraf til at rette henvendelse til politiet, idet alle oplysninger kan have betydning for politiets efterforskning, lyder det fra Østjyllands Politi.

Hverken gerningsmanden eller motivet bag overfaldet er endnu kendt.

Politiet modtog anmeldelsen om hændelsen natten til lørdag klokken 03.33, og de har været talstærkt til stede i området frem til lørdag formiddag.

Billeder fra stedet viser to store politivogne, mindst seks betjente, en hund, et køretøj med teknisk udstyr samt en tekniker i blå DNA-dragt.