Det kan være klogt at bevare en sund skepsis over for fremmedes henvendelser på gaden i det østjyske.

Antallet af tricktyverier er nemlig eksploderet i Østjylland, skriver Århus Stiftstidende.

For fem år siden blev der kun begået tre tricktyverier i hele Østjyllands politikreds, men det tal er steget voldsomt, og sidste år modtog politiet 146 anmeldelser om tricktyverier, som foregik på gaden.

Det er især de ældre borgere, som skal være på vagt.

»Tyvene slår til over hele Østjylland. Og især mod de svageste borgere, eksempelvis ældre og gangbesværede. Vi kan kun opfordre til at være yderst opmærksomme,« siger politikommissær Arne Mikkelsen fra Østjyllands Politi til avisen, der har lavet en oversigt over den triste udvikling.

Aarhus Kommune er topscorer på listen med 101 anmeldelser om tricktyverier på gaden i 2017. I Randers Kommune blev der registreret 19 tilfælde sidste år.

Folk kan tilsyneladende heller ikke vide sig alt for sikre i hjemmets trygge rammer, da antallet af anmeldelser af tricktyveri i beboelse over samme periode på fem år er steget til over det dobbelte i Østjyllands politikreds. Fra 36 anmeldelser i 2013 til 95 i 2017, skriver Århus Stiftstidende.

Flest kvinder falder for tricktyverier

Det kan for eksempel være en falsk varmemester eller hjemmesygeplejerske, som kommer på besøg for så at lænse huset for værdier. Og det er ifølge Østjyllands Politi ofte østeuropæere, der taler dårligt dansk eller slet ikke dansk, som forsøger sig med tricktyverierne.

Østeuropæere indgår således i langt de fleste signalamenter, som Østjyllands Politi får, siger Arne Mikkelsen.