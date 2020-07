Gennem en periode er en video af et voldeligt overfald blevet delt på websider og sociale medier. Nu gør politiet det meget klart, hvorfor det kan være strafbart at dele videoen.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Heri lyder det, at det først og fremmest handler om hensynet til offeret, der ikke skal krænkes mere, end vedkommende allerede er blevet.

Og hvis personen, der er blevet udsat for et overfald, ikke har givet sit samtykke til at videoen må deles – ja, så begår man ligeledes en lovovertrædelse. Det fremgår af Straffelovens paragraf 264 d, skriver politiet.

'Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person', lyder det i paragraffen.

Videoen, som politiet flere gange har frabedt folk om at dele, viser en ung mand, der blandt andet bliver slået i hovedet og skubbet baglæns ind i en toiletbås af en ung mand med anden etnisk herkomst end dansk.

»Skal jeg hente min kniv og 'stab' (stikke dig, red.) dig eller hvad?« lyder det blandt andet fra gerningsmanden, før han beder sit offer om at kysse hans sko.

Politiet oplyser, at man er i fuld gang med at efterforske delingerne af videoen. Hvorvidt der skal rejses tiltale i disse sager, afgøres senere.

