104.584.000 kroner.

Så mange penge blev forrige år misbrugt med Dankort og Visa/Dankort.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse torsdag.

Misbrug af kreditkort er ifølge politiet et stigende problem. I 2016 var der ifølge Nets misbrug for i alt 104.584.000 kroner af Dankort og Visa/Dankort, hvilket er en stigning på 55 procent i forhold til 2015, hvor der var misbrug for i alt 66.140.000 kroner.

Derfor opfordrer politiet dig til at holde et vågent øje med dine transaktioner hver eneste dag. På den måde opdager du hurtigt, hvis der er mistænkelige og ukendte transaktioner, så du kan få misbruget standset.

Vi anbefaler forbrugerne at undersøge med deres bank, om de kan tilbyde en sms-advarsel Peter Reisz, Københavns Politi

Som forbruger kan du også beskytte dig mod misbrug via en sms-advarsel, der sender en besked, hver gang dankortet bliver brugt til køb over en bestemt beløbsgrænse. Denne service kan du tilmelde dig hos din bank. Den er især nyttig for alle de danskere, som ikke får tjekket netbanken dagligt.

»Vi anbefaler forbrugerne at undersøge med deres bank, om de kan tilbyde en sms-advarsel. Det er en simpel, men effektiv måde at holde øje med transaktioner på sit kreditkort,« fortæller vicepolitiinspektør Peter Reisz fra Økonomisk Efterforskning i Københavns Politi, som håber, at sms-servicen vil få en præventiv virkning.

Hvis du modtager en sms og ikke kan genkende transaktionen, skal du omgående kontakte din bank og få spærret dit kreditkort.

Mellem 2009 og 2016 er antallet af anmeldelser om bedrageri ved onlinehandel steget med næsten 300 procent.