Politiet har fredag eftermiddag affyret skud mod en pyskisk syg mand.

Det skete under en politiaktion, hvor politiet sammen med en ambulance var rykket ud til Psykiatrisk Center i Ballerup, hvor en mand ifølge vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, Brian Holm, havde været »voldsomt uadreagerende.«

Skuddet blev affyret kort før klokken 17, oplyser Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der nu går ind i sagen.

Manden bliver sigtet for forsøg på vold mod tjenestemand, oplyser vagtchefen i Københavns Vestegns Politi til Ritzau.

Han fortæller også, at der er tale om en yngre mand.

'Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger om mandens tilstand,' hedder det i en pressemeddelelse fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Foto: Byrd/Steven Knap Vis mere Foto: Byrd/Steven Knap

Københavns Vestegns Politi oplyser på Twitter, at manden er ramt i overkroppen, men at han er uden for livsfare - og at man ikke har flere kommentarer til sagen.

Som det er normalt procedure, overtager Den Uafhængige Politiklagemyndighed efterforskningen, når politiansatte i tjenesten har affyret skud mod en borger.

»Politiet har spærret området af omkring indgangen til akutmodtagelsen,« siger B.T.’s medarbejder på stedet.

Han fortæller, at der holder to patruljevogne og indsatsleder, og at der ligger iltmasker ved ambulanceindgangen.

Foto: Byrd/Steven Knap Vis mere Foto: Byrd/Steven Knap

Om nogen er kommet til skade, ved politiet ikke endnu, oplyser Brian Holm.

I den psykiatriske akutmodtagelse behandler man mennesker, der lider af psykisk sygdom, som har brug for en hurtig indsats.

De fleste henvender sig i akutmodtagelsen grundet psykiske lidelser, misbrugsproblemer eller krisetilstand.

'Vi er et stort center med en lang række ambulante tilbud, en akutmodtagelse og 160 sengepladser.Vi har specialfunktioner inden for døvepsykiatri, PTSD, transkulturel psykiatri, traumatiserede flygtninge, rehabilitering og spiseforstyrrelsesbehandling,' skriver centret på sin hjemmeside.

Foto: Byrd/Steven Knap Vis mere Foto: Byrd/Steven Knap

Psykiatrisk Center Ballerup har ingen kommentarer til episoden.

Det er kun godt en uge siden, at Politiklagemyndigheden sidst rykkede ud, fordi politiet havde afgivet skud og ramt en borger.

Det skete i forbindelse med en brand i en lejlighed på Hvenekildeløkken i Odense. En 59-årig mand blev ramt i benet. Han sigtes i øvrigt for at have påsat en branden, der raserede en lejlighed.

Når DUP rykker ud, vil man typisk afhøre vidner, ligesom der vil blive lavet kriminaltekniske undersøgelser.