Lidt efter klokken 13 skød politiet mod en mand i Brabrand. Manden angreb politiet med en kniv.

En mand er mandag blev et ramt af politiets skud i Brabrand, efter at han angreb en patrulje med kniv. Manden er i kritisk tilstand.

Det oplyser Østjyllands Politi på sin Twitter-profil.

Hændelsen skete på Karen Blixens Boulevard i Brabrand lidt efter klokken 13.

- Vi er fortsat massivt til stede i området, mens vi efterforsker. Opdatering følger, skriver politiet på Twitter.

Østjyllands Politi er omkring klokken 14 ikke til at træffe. Det vides derfor ikke, om betjentene kom noget til, da manden angreb dem med kniv.

Det vides heller ikke, hvor gammel manden er, hvor han blev ramt samt hvor mange gange.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) er nu blevet inddraget i sagen. Her kan man oplyse, at Østjyllands Politi kontaktede myndigheden klokken 13.28 om, at der kort forinden havde været en skudepisode ved en bus.

- Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks iværksat en nærmere undersøgelse af episoden og sendt efterforskere til stedet, lyder det i en pressemeddelelse.

Det er helt normal procedure, når betjente har trukket deres tjenestevåben og ramt borgere.

DUP vil gerne i kontakt med vidner, som har overværet episoden eller i øvrigt har oplysninger i sagen.

/ritzau/