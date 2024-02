24-årig mand er mandag aften blevet ramt af skud fra politiet.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

'Politiet var fredag aften i Grevinge for at assistere med tvangsindlæggelse af en 24-årig mand. Da patruljen nåede frem, trak manden en kniv mod politifolkene, som derefter afgav et varselsskud og derefter sigtet skud mod manden.'

Han er blevet bragt til hospitalet, og der kan ikke siges noget om hans tilstand.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed skal nu undersøge, hvad der præcis er sket.