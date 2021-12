Politiet vil have lagt låg på de konflikter i bandemiljøet, som menes at have ført til skyderierne i København de seneste dage.

Derfor er en række adresser i dag blevet ransaget i en koordineret indsats mod organiserede kriminelle, bandegrupperinger og personer med relation til disse.

Her er flere personer anholdt. Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse. Der fremgår dog ikke detaljer om de anholdte, og hvad de måtte være sigtet for.

Samtidig indføres der skærpede strafzoner i de to områder, hvor der fredag blev etableret visitationszoner.

I en skærpet strafzone kan straffen for visse former for kriminalitet stige til det dobbelte i forhold til gældende praksis. Det gælder eksempelvis i sager om våbenbesiddelse eller vold.

Zonerne gælder indtil videre de næste 14 dage og dækker de samme områder i Husum/Tingbjerg og dele af Nørrebro og Nordvest, hvor politiet fredag indførte visitationszoner.

Formålet med at etablere de skærpede strafzoner er at forhindre fremtidig utryghedsskabende kriminelle handlinger.

Samtidig er zonerne endnu et værktøj til at få genskabt trygheden i områderne.

»Den seneste uges skyderier er fuldstændig uacceptable. Situationen kan skabe utryghed for borgere, der bor og færdes i områderne. Det er vores vigtigste opgave som politi at sikre orden, tryghed og sikkerhed for borgerne, og derfor indfører vi nu skærpede strafzoner i de to områder,« siger politidirektør Anne Tønnes.

Strafzonerne bliver oprettet efter den seneste uges skyderier rundt omkring i København, hvor tre personer har mistet livet.

Københavns Politi indkalder til pressemøde kl. 14.30, hvor der vil blive givet en status på dagens aktion i Herlev og de tryghedsskabende tiltag, som Københavns Politi har indført.