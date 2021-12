Risikoen for voldelige hændelser i københavnsområdet er fortsat så høj, at det er nødvendigt med en skærpet indsats.

Det vurderer både Københavns Politi og kollegaerne på Vestegnen.

Begge politikredse vælger derfor at forlænge de visitationszoner, der gør det muligt at foretage besigtigelse af personer og køretøjer uden en konkret mistanke.

I en pressemeddelelse oplyser Københavns Politi, at man forlænger zonerne, der dækker dele af Nørrebro, Nordvest og Tingbjerg/Husum.

Her er visitationszonen i Tingbjerg/Husum. Vis mere Her er visitationszonen i Tingbjerg/Husum.

»Vi vurderer fortsat, at der er øget risiko for nye voldelige hændelser i de områder, hvor de involverede grupperinger holder til, og derfor forlænger vi i dag visitationszonerne.«

»Det gør vi for at skabe tryghed for borgerne i områderne, fordi vi i visitationszoner blandt andet kan kontrollere, at personer ikke bærer våben,« siger politidirektør Anne Tønnes.

Foruden visitationszonerne etablerede Københavns Politi i sidste uge skærpede strafzoner i samme områder.

Mens strafskærpelseszonerne gælder frem til 21. december, er visitationszonerne forlænget til foreløbigt 4. januar.

Her visitationszonen på Nørrebro. Vis mere Her visitationszonen på Nørrebro.

Samtidig fortsætter efterforskningen af de voldelige episoder, der i december har præget København. Heriblandt skuddrabet på Nørrebro 2. december. Ligeledes vil politiet også fortsat have øget tilstedeværelse i områderne.

På Vestegnen har politidirektøren ligeledes besluttet at forlænge de gældende zoner i Rødovre, Herlev og Gladsaxe Kommune frem til 4. januar.

Dette på baggrund af de skyderier, der vurderes at have relation til rocker- og bandemiljøet. Politiet vurderer, at der fortsat er risiko for flere af den type hændelser.

»På Vestegnen skal der være trygt for borgerne og utrygt for forbryderne. Derfor forlænger vi visitationszonen og fastholder vores skærpede patruljefokus for at gøre det svært for kriminelle at transportere våben rundt,« siger politidirektør Kim Christiansen, Københavns Vestegns Politi.

Her visitationszonen på Vestegnen. Vis mere Her visitationszonen på Vestegnen.

Han fortsætter:

»Vi efterforsker stadig intensivt for at retsforfølge de skyldige og standse skyderierne, og jeg vil opfordre borgerne til at reagere og kontakte os, hvis man bliver opmærksom på hændelser, personer eller køretøjer, som skiller sig ud fra normalbilledet.«

I Københavns Vestegns Politi efterforsker man i skrivende stund flere skyderier.

Blandt andet drabet på en ung mand i Herlev samt et skyderi i frisørsalonen Yomok Herrefrisør ved Islev Torv i Rødovre. Her blev en 17-årig bulgarsk dreng dræbt.